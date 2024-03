F1-update: Verstappen maakt zich niet druk na vloerschade, hoe sterk is Ferrari?

Charles Leclerc is na de vrijdagse Formule 1-trainingen in Melbourne bovenaan de tijdenlijst te vinden. Ferrari is andermaal goed aan een raceweekend begonnen, maar wat zegt dat eigenlijk doordat de motorstanden nogal uiteen kunnen lopen op een vrijdag? En hoe kijkt Max Verstappen precies terug op zijn eigen verrichtingen in het Albert Park, nadat hij tijdens de eerste vrije training schade aan de vloer had opgelopen en daardoor in de tweede oefensessie pas later naar buiten kon? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de (mislukte) set-up experimenten met vooral de Mercedes van Lewis Hamilton, Williams dat geen reservechassis heeft en Logan Sargeant als kind van de rekening na een behoorlijke crash van Alexander Albon.

