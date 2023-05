F1-update: Verstappen noemt Honda-overstap jammer, meer tegenstand in Monaco?

Na een onverwacht langere break gaat het Europese Formule 1-seizoen dan toch eindelijk beginnen in de straten van Monaco. Het circuit door het prinsdom is zoals bekend buitengewoon technisch en ook het eerste, echte high downforce-circuit dat we dit jaar bezoeken. Het maakt de Grand Prix ondanks het gebrek aan inhaalacties best interessant: want hoe zijn de verhoudingen als het puur om mechanische grip en het high downforce-pakket van teams draait? En hoe zijn de verhoudingen als het primair om de kwalificatie draait?

Max Verstappen en Sergio Perez hebben donderdag iets meer een slag om de arm gehouden dan dat ze normaal doen. Zo weten beide heren ook dat Ferrari in kwalificaties sterker is dan in races en zou een aaneenschakeling van langzame bochten en tractiefases best goed bij de SF-23 moeten passen. Als Verstappen één naam moet noemen, wijst hij dan ook naar Charles Leclerc. Dat gezegd hebbende verwacht de Limburger eigenlijk meer tegenstand in de breedte. Hij denkt dat Aston Martin ook goed voor de dag kan komen, aangezien Fernando Alonso tot dusver sterk is geweest in langzame bochten en vooral verloor op rechte stukken - waar je er in Monaco weinig van hebt.

Vanaf 2026 kan dat team uit Silverstone rekenen op Honda-power en daar ging het tijdens de mediadag natuurlijk ook uitgebreid over. Zo noemde Verstappen de gang van zaken 'een beetje ongelukkig' voor Red Bull, doordat zijn werkgever na het initiële Honda-besluit om te vertrekken al door moest schakelen. Hij typeerde het als 'jammer' en 'zonde' om het Japanse merk naar een ander F1-team te zien gaan, maar wist ook dat er geen andere mogelijkheid was. Aston Martin neemt op termijn afscheid van Mercedes en dat merk heeft voor het fabrieksteam juist grootschalige upgrades meegenomen naar Monaco. Lewis Hamilton en George Russell zijn niet langer met het zeropod-concept op pad, maar kunnen vanaf dit weekend rekenen op meer conventionele sidepods en ook op een aangepaste voorwielophanging. Al deze aspecten komen natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als Nyck de Vries die reageert op alle verhalen rond zijn persoon in de voorbije weken.

