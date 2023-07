F1-update: Verstappen met verstuikte vinger naar pole, wat maakt McLaren zo sterk op Silverstone?

Aan het eind van de zaterdagse actie staat Max Verstappen 'gewoon' weer bovenaan de tijdenlijst en mag hij dus voor het vijfde raceweekend op rij vanaf pole-position vertrekken. Toch was het in de praktijk niet zo rechttoe rechtaan als dat de uitslag misschien doet vermoeden. Zo kampte Verstappen om te beginnen met een verstuikte vinger - waar hij overigens geen problemen mee verwacht tijdens de race - raakte hij bij het verlaten van zijn pitbox de pitmuur en gaf hij aan dat de baanomstandigheden in Q1 en Q2 toch wel wat verraderlijk waren.

Aan dat laatste voegde hij overigens meteen toe dat hij niet helemaal tot de limiet heeft gepusht in Q1 en Q2, in de wetenschap 'dat we zo'n snelle auto hebben'. Die woorden zijn extra pijnlijk voor Sergio Perez, die juist alle zeilen moest bijzetten om het vege lijf te redden in Q1 en daar uiteindelijk niet in zou slagen. De Mexicaan was zodoende voor de vijfde maal op rij afwezig in Q3 en wees na afloop naar banden die te koud waren doordat hij te lang aan het eind van de pitstraat had gestaan.

Waar Perez de negatieve verrassing was, bleek McLaren aan het eind van de rit de positieve uitschieter. Lando Norris mag zondag naast Verstappen plaatsnemen op de eerste rij, terwijl Oscar Piastri zich verzekerd weet van de derde startplek. Het laat meerdere dingen zien. Ten eerste onderstreept het de progressie die McLaren heeft geboekt met het enorme updatepakket dat Norris in Oostenrijk al had. Vooral in snelle bochten maakt dat volgens Norris een wereld van verschil. Daar komt bij dat beide coureurs een uitstekende indruk hebben achtergelaten in Groot-Brittannië. Het talent van Norris mag als bekend worden verondersteld en Piastri heeft eveneens veel indruk gemaakt deze zaterdag door als rookie inlistige omstandigheden meteen een behoorlijk woordje mee te spreken met de ervaren mannen.

Waarom McLaren hier zo snel is (en Norris voor andere circuits nog een slag om de arm houdt), Lewis Hamilton de opmars van zijn oude team als een wake-up call voor Mercedes ziet en Nyck de Vries AlphaTauri iets beter acht dan het kwalificatieresultaat van vandaag, komt aan bod in de videeo die bovenaan deze pagina te vinden is.

