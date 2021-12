F1-update: Verstappen verrast met pole voor allesbeslissende finale

De spanning stijgt op het Yas Marina Circuit, waar dit weekend duizenden Nederlandse fans Max Verstappen naar de wereldtitel proberen te schreeuwen. In de strijd met Lewis Hamilton staat de coureur van Red Bull Racing na de kwalificatie in ieder geval al met 1-0 voor. Verstappen verbaasde namelijk vriend, vijand en teambaas Christian Horner door overtuigend de pole-position in de wacht te slepen voor de Grand Prix van Abu Dhabi.

In de video bovenaan deze pagina blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de kwalificatie en praten ze je bij met de reacties van alle hoofdrolspelers. Wat hadden Verstappen en Hamilton bijvoorbeeld zelf te melden na afloop, in hoeverre had de tow van Sergio Perez een aandeel in de pole van zijn teamgenoot en waarom stelde Valtteri Bottas teleur in zijn laatste kwalificatie als coureur van Mercedes?

Natuurlijk wordt er ook vooruitgeblikt op de race. Wat voor scenario's liggen er op tafel en in hoeverre is het een voor- of nadeel voor Verstappen dat hij de race moet aanvangen op de zachte band? Je hoort het allemaal in een nieuwe Formule 1-update.

