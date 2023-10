F1-update: Max Verstappen verklaart verliezen pole door track limits in Austin

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten - voor de hoofdrace op zondag in ieder geval - heeft een verrassend verloop gekregen. Max Verstappen noteerde aan het eind van de rit weliswaar de snelste rondetijd, maar dat volstond niet voor pole-position. Doordat de drievoudig wereldkampioen bij het uitkomen van bocht 19 buiten de lijntjes kleurde, zag hij een streep door zijn toptijd gaan. Het wierp hem terug naar P6 en promoveerde Charles Leclerc naar de eerste startplek voor zondag.

Na afloop liet Verstappen in de paddock weten dat hij een foutje in bocht 1 had gemaakt en dat momentje vervolgens wilde compenseren. Wie in Austin een keer trackside gaat bij bocht 1 ziet meteen waarom er daar relatief veel blokkerende wieltjes te zien zijn. Naast dat het er bijzonder hobbelig is, loopt de remzone zoals bekend ook omhoog. Het nodigt uit om later te remmen dan normaal, maar nodigt ook uit om iets te laat te remmen. Verstappen wist nadien dat hij risico's moest nemen om de verloren tijd goed te maken en dat leidde ertoe dat hij in bocht 19 net aan de verkeerde kant van de witte lijn belandde.

Doordat de race pace van Red Bull Racing doorgaans (nog) beter is dan de kwalificatiesnelheid en doordat het in Texas dit weekend bijzonder warm is, hoeft er voor zondag nog geen man overboord te zijn. "Ik heb al wel eens verder naar achteren moeten starten", liet Verstappen zelf weten. "Hopelijk levert dit in ieder geval een leuke race op." Leclerc zal die hoofdrace zondag vanaf pole aanvangen, al schrok de Monegask naar eigen zeggen enorm toen hij via de boordradio de woorden 'track limits' te horen kreeg van zijn race-engineer. De Ferrari-coureur dacht namelijk even dat het over hem ging, alvorens hij door kreeg dat Verstappen de pineut was. Het komt natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als Lewis Hamilton die tevreden is over de nieuwe Mercedes-vloer, wat de updates van Aston Martin en Haas precies betreffen en waarom niet iedereen in Amerika extreem blij is met het sprintformat.

