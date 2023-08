F1-update: Max Verstappen verklaart poleronde buiten 'comfortzone', Albon ijzersterk Max Verstappen heeft voor het derde jaar op rij pole-position te pakken voor de Formule 1 Dutch Grand Prix. Zaterdag kregen alle toeschouwers in Zandvoort een fenomenale F1-kwalificatie voorgeschoteld. Verstappen moest in de slotfase aan de bak, maar toonde andermaal aan op het juiste moment te kunnen pieken. Hoe blikte hij na afloop terug in de persconferentie, hoe verklaart Alexander Albon het verrassend sterke optreden van Williams en waarom vielen Ferrari en Lewis Hamilton zo tegen? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, waarin een voorbeschouwing op de race van zondag natuurlijk niet mag ontbreken.