De Grand Prix van Hongarije is uitgedraaid op een gedenkwaardige dag voor Max Verstappen en Red Bull Racing, en dat terwijl dat zaterdag niet meteen in de pijplijn leek te zitten. Na afloop van de kwalificatie klaagde Verstappen over een slechte balans in de RB19, al bleek die afstelling voor de race juist subliem te werken. De wereldkampioen legde uit hoe beide dingen eigenlijk een compleet andere balans vergden en hoe de omstandigheden - onder meer met het warmere warm - perfect richting zijn keuzes zijn gekomen. Het sluit naadloos aan bij de woorden die Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan zondagochtend al uitsprak tijdens een technische mediasessie in de paddock.

Het immense verschil tussen Verstappen en de rest bracht Toto Wolff tot de conclusie dat de Nederlander zondag als enige in de Formule 1 reed en dat de rest een Formule 2-veld leek. Zijn eigen coureur Lewis Hamilton mocht de race vanaf pole-position aanvangen, maar greep naar eigen zeggen mede door de slechte start naast een podiumnotering. Die eer was wel weer weggelegd voor McLaren, tot verrassing van velen in de paddock. Lando Norris liet zien dat het updatepakket van McLaren ook op een high-downforce circuit kan werken en hielp terloops de bokaal van Verstappen, waar overigens zes maanden lang door dertig mensen aan is gewerkt en die 40.000 euro kostte, om zeep. In de persconferentie kon het duo er smakelijk om lachen, hetgeen overigens voor nog veel meer onderwerpen gold.

Bij Ferrari en Alpine veel beduidend minder te lachen in Boedapest. Zo kwam de Scuderia simpelweg snelheid tekort op een baan die het team toch aardig zou moeten liggen en was de uitvoering met een mislukte pitstop en vijf seconden tijdstraf ook weer niet om over naar huis te schrijven. Alpine verging het nog minder met een dubbele DNF, al was dat vooral de schuld van Zhou Guanyu. Desalniettemin is het de tweede dubbele nulscore op rij en dus zal Otmar Szafnauer niet met een al te fijn gevoel het gesprek met de Renault-top ingaan, ondanks dat Laurent Rossi alvast plaats heeft moeten maken als Alpine CEO. Al deze zaken komen logischerwijs aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

