F1-update: Verstappen kondigt updates Red Bull aan, McLaren verklaart keuze voor harde band

De race op Silverstone heeft met Max Verstappen 'gewoon' de verwachte winnaar gekregen, al verliep de Britse Grand Prix toch niet helemaal rechttoe rechtaan. Zo stond de lastige start van Verstappen niet in het draaiboek en had Red Bull ook niet verwacht dat de race pace van McLaren in de praktijk zo sterk zou zijn. De WK-leider liet na afloop optekenen dat de wind het relatief lastig maakte en dat hij voor de laatste stint misschien liever harde banden dan softs had gehad.

Lando Norris had juist een andere gedachte. De McLaren-coureur kreeg banden met de witte markering van zijn team, maar was juist liever naar softs gewisseld. Het team uit Woking heeft na afloop echter verklaard waarom de Brit de hardste banden die Pirelli mee had onder zijn bolide kreeg. Volgens teambaas Andrea Stella is de pitstop volledig voorbereid met een virtual safety car in gedachten en zou het in dat geval niet zo moeilijk zijn geweest om er temperatuur in te krijgen. Toen de VSC een echte safety car-fase werd, kon McLaren naar eigen zeggen niet meer reageren.

Norris moest zodoende flink aan de bak na de herstart, al toonde hij een masterclass verdedigen in gevecht met Lewis Hamilton en gaf hij zichzelf ook nog een schouderklopje voor de gemaakte set-up keuzes. Zo had Norris voorafgaand aan de kwalificatie besloten om voor iets minder downforce te gaan, 'puur omdat die twee à drie kilometer op het rechte stuk zondag wel eens van pas konden komen'. Dat laatste is gebleken, al moet gezegd dat de McLaren vooral sterk oogde in de snelle bochten. Om exact die reden blijft Norris overigens ook met beide voetjes op de grond en raadt hij McLaren-fans aan hetzelfde te doen. Zo voorspelt hij dat de Grand Prix van Hongarije een stuk lastiger gaat worden voor zijn team doordat de Hungaroring hele andere dingen van de auto vergt.

Op dat circuit nabij Boedapest kan Red Bull Racing weer eens op updates rekenen, zo deed Verstappen tijdens de persconferentie uit de doeken. Dit komt natuurlijk uitgebreid aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als veel lof voor de prestaties van het grote talent Oscar Piastri, Lewis Hamilton die opmerkelijk genoeg stelt dat Mercedes qua pure snelheid nu het vierde team is en Sergio Perez die denkt een verklaring te hebben gevonden voor de beroerde kwalificatiereeks.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!