F1-update: Verstappen underdog in Hongarije, wie vervangt Vettel?

Rond twaalf uur had Sebastian Vettel alle schijnwerpers op zich gericht en wel op het Instagram-account dat hij eerder deze week had aangemaakt. De man uit Heppenheim kwam met een video-boodschap, waarin hij aangaf na Abu Dhabi een punt achter zijn imposante F1-loopbaan te zetten. Na 300 raceweekenden, 53 overwinningen en 4 wereldtitels acht de Aston Martin-coureur het welletjes.

Het roept twee vragen op. Ten eerste: waarom eind dit jaar? En ten tweede: wie volgt Vettel op bij het team van Lawrence Stroll? Beide vragen komen aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, waarbij de meeste aandacht natuurlijk uitgaat naar de laatstgenoemde vraag. In de paddock worden er al gretig lijstjes gemaakt, waarop overigens veelal dezelfde namen prijken. Nyck de Vries is één van die namen. Het is gezien zijn staat van dienst in andere kampioenschappen, de ambities en de link met Mercedes allesbehalve vreemd. Max Verstappen liet voor de Red Bull-hospitality weten dat De Vries in zijn optiek ook prima in het F1-veld kan 'thuishoren', al voegde hij wel toe wat de man uit Sneek zelf ook al vaak heeft gezegd: het moet niet als veldvulling zijn.

Door de Vettel-storm zou het bijna vergeten worden, maar vanaf morgen draaien er ook nog gewoon F1-auto's hun rondjes op de Hungaroring. Het raceweekend in Hongarije stond in de voorbije jaren altijd met rood omcirkeld in Red Bull-agenda's, aangezien het team van Christian Horner baat had bij high downforce-circuits. Anno 2022 is de situatie compleet omgedraaid en wijst iedereen juist naar Ferrari als uitgesproken favoriet in Boedapest, inclusief de Scuderia zelf. Wat Verstappen van de laatste race voor de zomerstop verwacht, hoe Ferrari denkt terug te slaan na de sof in Frankrijk en hoe de regen op zaterdag een rol kan spelen, bespreken Leonie Oude Elferink en Ronald Vording allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update.

