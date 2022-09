F1-update: Verstappen gelooft niet in thuisvoordeel, Ferrari sterk in Zandvoort?

De Formule 1 is voor de tweede keer sinds 1985 te gast in de Zandvoortse duinen. Aan animo absoluut geen gebrek, zo bleek donderdag toen de mediadag werd afgewerkt door coureurs. Voor de poorten van het circuit verzamelden zich honderden enthousiastelingen om een glimp van de rijders op te vangen en ook in de paddock leek alles klaar voor weer een geslaagde editie van de Dutch Grand Prix.

In die paddock werkten coureurs donderdag hun gebruikelijke mediasessies af, waarvoor Verstappen mocht opdraven in de persconferentie en de Nederlandse pers nog apart te woord stond. Het ging daarin logischerwijs over de kracht van Red Bull, hoe de overmacht op Spa te verklaren is en wat de wereldkampioen verwacht op een compleet ander type circuit. Het antwoord luidde dat het high-downforce karakter van Zandvoort beter bij Ferrari moet passen en dat er verschillende factoren zijn die de verbeterde vorm verklaren, waaronder gewichtsbesparing en een beter begrip van de eigen auto - hetgeen trouwens ook weer samenhangt met het simulatorwerk van een andere Nederlander: Rudy van Buren.

Wat betreft de concurrentie wordt er dit weekend vooral naar Ferrari gekeken. Verstappen verwacht ditmaal meer tegenstand van de Scuderia te krijgen dan op Spa en daar denkt Carlos Sainz exact hetzelfde over. "Die acht tienden achterstand vormden een uitzondering. Op andere circuits is het gat kleiner, Spa paste gewoon uitstekend bij de efficiënte auto van Red Bull. Als we nog tien keer op Spa zouden rijden, dan wint Red Bull ook nog tien keer met die auto." De Spanjaard voegde verder toe dat Ferrari wel heel erg onder een vergrootglas ligt en dat tactische fouten in zijn optiek teveel worden benadrukt. "Toen ik bij Toro Rosso of McLaren reed, was dat helemaal niet zo."

Verder kan het silly season niet in de F1-update natuurlijk ontbreken en dan meer specifiek de vraag of Pierre Gasly op weg is naar Alpine. Wat de Fransman daar zelf over te zeggen had, komt aan bod in de video bovenaan deze pagina - net als de laatste stand van zaken over Red Bull-Porsche en de test met DRS door de Arie Luyendykbocht op vrijdag.

