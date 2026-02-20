Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Wintertest Bahrein II

F1-update: McLaren deelt idee na zorg Verstappen, Mercedes en Ferrari "een stap voor”?

De favorietenrol van Mercedes, de tijd van Charles Leclerc, het beeld bij Red Bull en McLaren dat een voorstel heeft om overmatig liften te voorkomen: dit en meer in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

Na twee weken testen in Bahrein maakt het F1-circus zich op voor de eerste race in Australië. Mercedes wordt in de paddock als de favoriet aangewezen, al denkt McLaren-teambaas Andrea Stella dat Ferrari de grootste uitdager van de Duitse fabrikant wordt. Stella stelde vrijdag dat Mercedes een Ferrari “een stap voor de rest” staan. De Italiaan schatte McLaren en Red Bull ongeveer gelijk in, hetgeen lijkt te bevestigen dat de grote vier nog altijd de grote vier zijn. Dat laatste is volgens Laurent Mekies een prestatie op zich, nu Red Bull met zijn eigen motor in actie komt. Max Verstappen liet op zijn beurt weten dat het run plan volledig is afgewerkt. Tegelijkertijd is zijn kritiek op het reglement nog altijd een onderwerp in de paddock. Stella heeft een idee om overmatig liften te voorkomen, al wil de FIA de eerste races aankijken. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de uitleg waarom Melbourne qua energiemanagement een stuk lastiger wordt dan Bahrein en de stroeve start van Aston Martin.

Lees meer:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!

