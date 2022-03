F1-update: Waarom Max Verstappen al zo vroeg bijtekent bij Red Bull

De vorige verbintenis van Max Verstappen liep door tot het eind van 2023, maar voor het verstrijken van die termijn is er al een nieuwe krabbel gezet. Een krabbel die Verstappen tot en met het Formule 1-seizoen 2028 de kleuren van Red Bull laat verdedigen. Nadat Verstappen in Abu Dhabi de woorden 'laten we dit nog zeker tien tot vijftien jaar samen doen' uitsprak, was het eigenlijk wachten op deze aankondiging. Maar waarom weerhouden twee omwentelingen in het reglement - dit jaar eentje en in 2026 nog motorisch met eventueel Porsche erbij - Verstappen er niet van om zo vroeg te tekenen?

Dat komt in de video bovenaan deze video aan bod, net als de vraag of er überhaupt andere opties zouden zijn. Eind 2023 lopen weliswaar veel contracten in de koningsklasse af, maar vindt Verstappen ergens de omgeving die hij voor zichzelf heeft gecreëerd bij Red Bull? Verstappen geniet immers het volste vertrouwen in de equipe van Christian Horner en is daar de onbetwiste kopman. Tot slot bespreken Niels Dijksterhuis en Ronald Vording nog de vraag wat het nieuwe Verstappen-contract eigenlijk voor Red Bull betekent. Helmut Marko heeft aan het begin van de winter laten weten dat hij stabiliteit wilde creëren met alle kopstukken in het team en lijkt zeer aardig op weg.

De volledige (en extra ingelaste) uitzending van de F1-update is bovenaan deze pagina te vinden.

