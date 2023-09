F1-update: Verstappen superieur bij titelfeest Red Bull, Perez dolend in Japan Max Verstappen heeft in Suzuka zijn dertiende zege van het Formule 1-seizoen 2023 gepakt en daarmee ook meteen de constructeurstitel voor Red Bull Racing veiliggesteld. Waar de Nederlander alleen bij de start even goed naar de McLarens moest kijken, ging voor teamgenoot Sergio Perez nagenoeg alles mis wat er maar mis kon gaan. Niels Dijksterhuis en Ronald Vording bespreken de Japanse Grand Prix en de constructeurstitel van Red Bull uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als lof voor Oscar Piastri en McLaren, woede bij Pierre Gasly over de gang van zaken bij Alpine en Verstappen die met een lach reageert op Marko's opmerking over festiviteiten in Qatar.