F1-update: Verstappen superieur met meer downforce, hoe kon Leclerc zo verrassen?

Max Verstappen heeft zich zaterdag met overmacht de snelste man getoond op een nat Spa-Francorchamps. De Red Bull-coureur reed de concurrentie op zes tienden, al wist hij voorafgaand aan de kwalificatie al dat hij door een wissel van de interne verbrandingsmotor tien plekken achteruit moet op de grid. Pole-position is derhalve voor Charles Leclerc en dat mag een behoorlijke verrassing worden genoemd, aangezien Ferrari qua pure snelheid het vierde team is gebleken in de voorbije weken. De Scuderia nam een risico door de nieuwe intermediates tot de slotminuten van Q3 te bewaren, maar die keuze pakte perfect uit. Volgens Lewis Hamilton heeft het Mercedes dat de kop gekost dat zij niet hetzelfde hebben gedaan. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als een opsteker voor Sergio Pérez voorafgaand aan de evaluatie en waarom McLaren in deze omstandigheden tegenviel. Tot slot een blik op de long runs en de vraag wat Verstappen zondag vanaf de elfde startplek kan.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!