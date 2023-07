F1-update: Max Verstappen werkt subliem rondje Spa af en lacht om boordradio in België Max Verstappen heeft voor het derde jaar op rij de snelste tijd geklokt tijdens de Formule 1-kwalificatie op Spa-Francorchamps. Voor het tweede jaar op rij zal hij de Belgische Grand Prix echter niet vanaf pole-position aanvangen. Het hangt ditmaal samen met een versnellingsbakwissel, waardoor Verstappen terugvalt van P1 naar P6. Na afloop van de kwalificatie ging het in de paddock ook over de boordradio's van Verstappen en Gianpiero Lambiase, waar eerstgenoemde net als Helmut Marko om kon lachen. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het in een nieuwe F1-update, net als een technische analyse van de Mercedes-upgrades, het wegwerken van Otmar Szafnauer bij Alpine en het behouden van bandenwarmers voor het F1-seizoen 2024.