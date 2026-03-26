F1-update: Max Verstappen stuurt Britse journalist weg, dit zit er achter de FIA-ingreep
Het bijzondere moment aan het begin van Max Verstappens mediasessie, achtergrond bij de FIA-ingreep voor de kwalificatie en de voorvleugel van Mercedes: dit en meer in een nieuwe F1-update.
Aan het begin van de Formule 1-mediadag in Japan is de FIA met een statement gekomen. De federatie heeft alsnog ingegrepen voor de kwalificatie van dit weekend, ondanks dat de consensus in eerste instantie nog luidde dat er geen verandering zouden komen voor Japan en dat er met name richting Miami zou worden gekeken. Waarom is de hoeveelheid energie die coureurs in Suzuka mogen terugwinnen alsnog verlaagd en gaat het helpen? Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin ook aandacht voor het merkwaardige moment aan het begin van Max Verstappens mediasessie, waarbij hij een Britse journalist wegstuurde na een eerdere vraag in Abu Dhabi. Afsluitend aandacht voor de betrouwbaarheidsproblemen van McLaren, vragen over de voorvleugel van Mercedes en de voorspellingen van Ferrari.
