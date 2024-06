F1-update: Max Verstappen verwacht sterker Red Bull, waar gaat Sainz naartoe?

Na een klein uitstapje in Noord-Amerika is de Formule 1 terug in Europa. In Barcelona begint niet alleen het eerste raceweekend van een triple-header, het circuit in Catalonië wordt in de paddock ook een goede graadmeter geacht voor races die volgen. Max Verstappen rekent in Barcelona op een sterker Red Bull dan in de voorbije raceweekenden, al voegt hij er meteen aan toe geen voorsprong te verwachten zoals begin 2024 in pakweg Bahrein. Sindsdien is het veld door de vele updates in elkaar geschoven, hetgeen volgens de Red Bull-coureur ook logisch is en komt doordat het ontwikkelingsplafond met de huidige regels in zicht komt. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, waarin eveneens de verwachtingen van McLaren, Ferrari en Mercedes aan bod komen. Tot slot volop aandacht voor de toekomstoverwegingen van Carlos Sainz, het bezoekje van Adrian Newey aan de Aston Martin-fabriek en wat er precies schuilgaat achter verhalen dat Alpine misschien als klantenteam doorgaat vanaf 2026 in plaats van het fabrieksproject van Renault.

