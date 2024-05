Verstappen verwacht sterk Ferrari in Monaco, Marko gaat in op rijderskeuze Red Bull

Max Verstappen begint de Grand Prix van Monaco ook dit F1-seizoen als WK-leider, maar hij en Helmut Marko houden rekening met stevige concurrentie van Ferrari en McLaren in het prinsdom. De wereldkampioen legde tijdens de mediadag in Monte-Carlo uit waarom hij een sterk Ferrari verwacht, terwijl Marko nog een stap verder is gegaan door Charles Leclerc zelfs als favoriet aan te wijzen. In gesprek met de Oostenrijker ging het donderdag verder over de teamgenoot van Verstappen voor het seizoen 2025, terwijl ook Williams wereldkundig is geworden als een team dat ook met Carlos Sainz praat. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de verwachtingen bij Ferrari en McLaren, de vraag of veroorzakers van een rode vlag hun snelste rondetijd kwijt moeten raken en meerdere Formule 1-coureurs die net als Verstappen op een dag graag de 24 uur van Le Mans willen betwisten.

