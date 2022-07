F1-update: Verstappen maakt het waar in sprintrace, spanning bij Ferrari?

Twee uit twee, dat is de score van Max Verstappen in sprintraces anno 2022. Verstappen won vanaf pole in Imola en herhaalde dat kunststukje in de Oostenrijkse bergen. Het resultaat is hetzelfde gebleken, maar het script was wel anders. Zo hoefde er nu geen Ferrari te worden ingehaald na een mindere start. Nee, Verstappen leidde zelf van start tot finish, waarbij hij alleen in het begin twee aanvallen moest pareren. Het lukte met verve, waarna het een 'walk in the park' leek.

Volgens Red Bull is dat echter te kort door de bocht. Zo legde Verstappen in de persconferentie uit dat Ferrari aan het eind van de race minimaal net zo sterk was. Het kan komen doordat Verstappen het tempo toen aan het managen was, maar ook door een goede bandenslijtage bij de Scuderia. Hoe dan ook: als doorslaggevende factor op zaterdag wijst Red Bull naar de Ferrari-gevechten.

Nadat Verstappen beide aanvallen wist af te slaan, besloten de Ferrari-coureurs zich met elkaar bezig te houden. Charles Leclerc en Carlos Sainz wilden niet zonder slag of stoot het teamspel spelen, waardoor Helmut Marko met een lach concludeerde: "Dat heeft ons net twee seconden voorsprong opgeleverd." In de persconferentie deden de Ferrari-coureurs hun kant van het verhaal en kwamen ook de upgrades van Red Bull ter sprake. Zo heeft Sergio Perez aangegeven dat de recente upgrades niet op zijn lijf zijn geschreven en dat hij daardoor steeds meer worstelt met de RB18. Verstappen lijkt zich daarentegen steeds beter te voelen, dus wordt de auto dan meer op zijn lijf geschreven? Het antwoord op die vraag komt aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als Sebastian Vettel die boos is weggelopen uit de rijdersbriefing en een vooruitblik op de hoofdrace van zondag.

