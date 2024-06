F1-update: Sprintpole Verstappen, Marko typeert onrust Jos en Horner als 'banaal'

Max Verstappen heeft in Oostenrijk pole voor de Formule 1-sprintrace gepakt. De Nederlander sprak van 'een goede balans' in zijn Red Bull, al viel hij tijdens de enige vrije training nog wel even stil. Helmut Marko heeft na afloop uitgelegd hoe het sensorprobleem heeft kunnen ontstaan en sprak van geluk dat Verstappen op start-finish stilviel, en niet ergens anders op het circuit. Waar de wereldkampioen op de baan stoïcijns leverde, was er achter de schermen weer veel reuring met Jos Verstappen en Christian Horner. Eerstgenoemde zou een demorun in de RB8 afwerken, maar liet weten 'op alle manieren' te zijn tegengewerkt door Horner en 'klaar met hem' te zijn. De Red Bull-teambaas ontkende vervolgens in de persconferentie een veto te hebben gebruikt, waarna Marko het geheel samenvatte door te stellen dat het helemaal niet over 'zulke banale dingen' zou moeten gaan. Verder hebben Gijs Leuvenink en Ronald Vording in de nieuwe F1-update volop aandacht voor McLaren, het stilvallen van Charles Leclerc in de pitstraat, Sergio Pérez en veel druk op de schouders van Daniel Ricciardo om zijn RB-zitje te behouden.

