F1-update: Dit waren volgens Max Verstappen sleutelmomenten van F1-race in Zandvoort

Aan het eind van de rit prijkt de naam van Max Verstappen 'gewoon' weer bovenaan de uitslag, maar het verloop van de race in Zandvoort was allesbehalve gewoon. De regen viel in beide gevallen eigenlijk precies op het juiste moment. Zo had de eerste bui geen vijftien minuten eerder moeten komen, aangezien teams dan de slicks op de grid nog last-minute hadden ingeruild voor intermediates. Nu moest dat in de openingsfase gebeuren en leverde het spektakel op. Het is meteen het eerste sleutelmoment dat Verstappen in de persconferentie na afloop aanhaalde. Volgens de Nederlander hebben hij en Red Bull een verkeerde keuze gemaakt door een ronde later dan Sergio Perez te stoppen, maar heeft die call de race uiteindelijk juist leuker gemaakt.

Zo moest Verstappen nadien aan de bak op intermediates, eerst om Zhou Guanyu en Pierre Gasly in te halen. Laatstgenoemde lachte overigens om de vraag of hij de actie van Verstappen in de Hugenholtzbocht binnen het toelaatbare vond: "Ik zat toch meer dan vijf seconden achter Max, dus voor mij maakt het niks uit. Het antwoord op deze vraag hangt ervan af hoeveel Fernando me wil betalen!" Het meest indrukwekkende gedeelte van de race was misschien wel de fase waarin Verstappen vier (!) seconden per ronde sneller reed dan Perez. De Mexicaan gooide het op boordradio's waarin opgedragen werd zijn intermediates in leven te houden, al liet Verstappen in die ronden even de daadwerkelijke verhoudingen zien - zonder zijn eigen inters eraan te rijden.

Het is volgens Verstappen het tweede sleutelmoment gebleken en cruciaal voor het vervolg van zijn race. Door een undercut kon hij de touwtjes weer in handen nemen, al was Perez niet helemaal blij met die undercut. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was het nodig om Verstappen te beschermen tegen een undercut van Alonso en daardoor om de één-twee in stand te houden. Wellicht heeft het begin van de race ook een rol gespeeld, waarbij Perez juist voordeel beleefde aan de goede call om meteen naar binnen te komen. Nadien dacht Verstappen de overwinning gewoon naar huis te rijden, liet hij in de persconferentie weten, maar besloten de weergoden nogmaals anders. Het heeft de laatste twee sleutelmomenten ingeluid: allereerst de call vanuit het team om in ronde 62 voor intermediates te gaan. Verstappen achtte het toen nog droog genoeg, maar de pitmuur greep in. "Ik zag niet dat het op start-finish en in bocht 1 erg hard regende, dus ik ben blij dat het team me die ronde naar binnen heeft gehaald", concludeerde Verstappen later.

De laatste horde was standhouden bij de herstart met Fernando Alonso in zijn spiegels. Het was voor Helmut Marko één van de spannendste momenten van de hele race, aangezien hij weet dat Red Bull de banden iets minder snel op temperatuur krijgt dan teams als Aston Martin. Verstappen gaf echter geen krimp en wist het record van Sebastian Vettel zodoende te evenaren. Het komt natuurlijk allemaal uitgebreid voorbij in de video bovenaan deze pagina, net als lof voor Alonso. De Spanjaard legde na afloop haarfijn uit hoe hij zijn inhaalactie in de Hugenholtzbocht al vooraf en ook deels per toeval had gepland. De manier waarop hij die kennis in de praktijk heeft gebracht, zegt echter veel over zijn kunde en ervaring. Verder natuurlijk ook volop aandacht voor Pierre Gasly, die terecht in de wolken was met zijn eerste podium namens Alpine in een hoofdrace, Ferrari, Mercedes en Liam Lawson.

