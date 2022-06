F1-update: Verstappen slaat slag in WK, rampspoed bij Ferrari in Baku

Voordat Max Verstappen naar Baku afreisde, sprak de Nederlander van unfinished business. Het Baku City Circuit was immers één van de banen waarop hij het podium nog niet wist te halen, al had dat in 2021 wel moeten gebeuren en ook meteen op de hoogste trede. Een klapband van Pirelli besloot anders, maar anno 2022 kwam de revanche. Verstappen staat alsnog als winnaar van de Azerbeidzjan Grand Prix in de boeken en dat leek zaterdag - afgaande op zijn eigen opmerkingen - geen vanzelfsprekendheid. De regerend wereldkampioen klaagde toen over de balans in zijn RB18 en moest teamgenoot Sergio Perez voor zich dulden.

Zondag waren de rollen omgedraaid, hetgeen ook zonder de boordradio 'no fighting' het geval was geweest. Verstappen koppelde een betere race pace immers aan een eveneens betere bandenslijtage dan de Mexicaan. Maar hoe kan het dat hij daarbij niet werd gehinderd door de balansproblemen die zaterdag wel opspeelden tijdens de kwalificatie? Het komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als hoe Verstappen zelf terugkijkt op zijn 25ste F1-zege, waarmee hij overigens Jim Clark en Niki Lauda evenaart.

Daarnaast natuurlijk veel aandacht voor Ferrari, dat voor het derde raceweekend op rij een forse tegenvaller te verduren kreeg. Waar er in Monaco ondanks tactische missers nog wel werd gescoord, is de Scuderia ditmaal puntloos gebleven. De riante voorsprong na de GP van Australië is binnen mum van tijd een aanzienlijke achterstand geworden. Het baart natuurlijk zorgen in Maranello en die zorgen worden versterkt doordat de limiet qua toegestane motorcomponenten al in zicht komt en er dus een gridstraf dreigt voor Leclerc. Klein lichtpuntje is dat gehomologeerde motorcomponenten om betrouwbaarheidsredenen nog wel aangepast mogen worden, hetgeen in de video bovenaan deze pagina ook wordt uitgelegd.

Daarin tot slot aandacht voor Lewis Hamilton die lastig uit zijn auto kwam. Verschillende coureurs klagen over porpoising en noemen het inmiddels een gezondheidskwestie. Onder meer vanuit Mercedes wordt er gesproken over voorschriften voor alle teams om het stuiteren tegen te gaan, al zijn die plannen vorig jaar al behandeld en ook verworpen. Bovendien voelen teams als Red Bull er bijzonder weinig voor, aangezien zij porpoising wel onder controle hebben en niet gestraft willen worden voor de problemen van concurrenten.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!