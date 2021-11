F1-update: Verstappen slaat slag in Mexico, maar denkt nog niet aan titel

n een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de race in Mexico, die na een goede start gedomineerd werd door Max Verstappen. De Limburger pakte daarmee voor de derde keer in zijn Formule 1-carrière de zege op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar thuisrijder Sergio Perez met een podiumplaats de feestvreugde compleet maakte.

Wat waren na afloop de reacties uit het kamp van Red Bull en hoe blikt Mercedes terug op een teleurstellende zondag in Mexico-Stad? De Brits/Duitse renstal startte met beide auto’s vanaf de voorste startrij, maar tot onvrede van Lewis Hamilton en teambaas Toto Wolff zette polesitter Valtteri Bottas de deur open voor Verstappen, die daardoor in de allereerste bocht al de leiding kon pakken.

In de video bovenaan deze pagina verder ook aandacht voor de uitblinkers en de gevolgen van de race in Mexico voor de titelstrijd. Bij de constructeurs blijft het gevecht tussen een aantal teams ongekend spannend, terwijl Verstappen bij de coureurs een aardig gaatje heeft geslagen in de titeljacht. Met nog vier races te gaan blijft de Nederlander echter met beide benen op de grond staan en is de focus alweer verlegd naar de Grand Prix van Brazilië komend weekend.

