F1-update: Verstappen schiet uit startblokken in Bahrein, Mercedes zoekende

Het Formule 1-seizoen 2022 is afgetrapt en wel met een bijzonder lange dag op het Bahrain International Circuit. Zo mochten de coureurs zich door het aangepaste weekendformat 's ochtends al melden voor de persconferenties die voorheen op donderdag plaatsvonden. Wat had Max Verstappen daarin te zeggen over de nieuwe Honda-motor en zijn mindset als regerend wereldkampioen?

Het komt allemaal aan bod in een nieuwe aflevering van de Formule 1-update, net als de verrichtingen die daarna op het circuit zouden volgen. Verstappen staat bovenaan de gecombineerde tijdenlijst van vrijdag, maar Ferrari is bijzonder dichtbij. Het belooft - net als dat er zes teams bij de eerste tien staan - veel goeds, maar wat zegt deze vrijdagse ranglijst echt?

En minstens zo belangrijk: wat is er bij Mercedes aan de hand? Heeft het team dan toch geen verstoppertje gespeeld en daadwerkelijk problemen die groter zijn dan in de voorbije jaren? Journalisten kregen vandaag de kans om de 2022-auto van alle teams van dichtbij te bekijken - waarbij teams ook uitleg moesten geven over de verschillende onderdelen en updates. Het geeft de aanwezige journalisten een aardig idee van waar Mercedes precies mee worstelt aan de vooravond van een nieuw seizoen, al blijft de hamvraag natuurlijk of het binnen afzienbare tijd op te lossen is. Dit en nog veel meer is te vinden in de video bovenaan deze pagina.

