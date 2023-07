F1-update: Verstappen kan rekenen op upgrades, Ricciardo toont begrip voor De Vries

De mediadag voor de Hongaarse Grand Prix draaide vooral om upgrades en de nu al veelbesproken personele wijziging bij AlphaTauri. Zo trapte Yuki Tsunoda af met de eerste mediasessie van de dag en bleek daarna het toch riante (en gedeelde) onderkomen van Red Bull Racing en AlphaTauri in de paddock bijna te klein. Rond 12.00 uur stond Daniel Ricciardo de massaal toegestroomde pers te woord in de Red Bull-hospitality, alvorens hij datzelfde nogmaals zou doen in de persconferentie.

De Australiër herhaalde dat een Red Bull-zitje in 2025 zijn stip aan de horizon is, maar ook dat hij weet dat de AT04 andere koek zal zijn dan de RB19, die hij tijdens de Pirelli-bandentest op Silverstone heeft bestuurd. Ricciardo liet daarbij weten niet weer in de valkuilen van zijn McLaren-tijd te willen trappen. Het wil zeggen dat hij minder over de zaken wil nadenken als de auto hem niet blijkt te passen. Bij de formatie uit Woking deed hij het naar eigen zeggen te veel en probeerde hij zich te zeer aan te passen, waardoor het onderaan de streep juist slechter ging. Verwachtingen voor het restant van dit seizoen bij AlphaTauri of concrete doelstellingen van Helmut Marko heeft hij niet.

Ricciardo liet ook weten begrip te hebben voor de situatie van Nyck de Vries. Een half jaar geleden zat hij immers ook zonder F1-zitje en wist hij niet of hij ooit nog weer in de koningsklasse zou racen. The Honey Badger sloot daardoor niet uit dat ook De Vries nog een F1-comeback kan maken, al is het reëler dat hij zijn heil in andere raceklassen moet zoeken. Max Verstappen gaf op zijn beurt in de persconferentie aan dat dit 'ook niet het eind van de wereld is' en dat De Vries over interesse uit andere kampioenschappen weinig te klagen heeft. Daarnaast liet hij noteren dat de omstandigheden ongelukkig waren voor De Vries, met een auto die niet competitief was en de grondeffect-auto's die volgens de wereldkampioen sowieso niet makkelijk zijn voor rookies.

De bolide van Verstappen is dit weekend, net als die van Sergio Perez, voorzien van updates. Red Bull heeft de voorvleugel ogenschijnlijk iets aangepast en vooral de sidepods onder handen genomen. Een volledig beeld daarvan volgt vrijdag tijdens de technical viewing, al was donderdag alvast in de pitstraat te zien dat de inlets na Baku wederom kleiner zijn geworden. De hoogte is nog verder teruggebracht, waardoor er nu niet veel meer dan een brievenbus overblijft voor de koelinlaten. Het komt natuurlijk allemaal aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de verwachtingen bij Ferrari en waarom de Hungaroring best een interessante test voor (het weggezakte) Aston Martin kan zijn.

