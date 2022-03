Het was voor F1-teams zaterdag de laatste kans om de puntjes op de i te zetten voor de start van het nieuwe seizoen dat volgende week begint. Het was ook de dag waarop Red Bull met een nieuw aerodynamisch pakket op de proppen kwam. Met onder meer nieuwe sidepods werden Sergio Perez en Max Verstappen de baan op gestuurd. Beide heren spraken positief over de upgrades en ook de verrichtingen op het asfalt stemden best tevreden. Verstappen was bijvoorbeeld zeer sterk op de mediums en noteerde in het laatste uur ook de snelste tijd op de zachtste band, al liet hij later weten niet voluit te zijn gegaan. Hebben Verstappen en Red Bull hiermee hun visitekaartje afgegeven of is het te vroeg voor die conclusie?

Het antwoord op die vraag komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarnaast veel aandacht voor de testdagen van Mercedes, die meer vragen dan antwoorden geven. De formatie stuiterde zaterdag weer over het Bahrain International Circuit en gaf met George Russell maar liefst een volle seconde toe op Verstappen - en dat op exact dezelfde compound. Het team zegt nog significante problemen te hebben met de W13, maar hoe wordt daar in de paddock over gedacht? Zijn er aanwijzingen dat Mercedes toch iets beter is dan dat ze zelf doen vermoeden en dus dat ze andermaal verstoppertje spelen?

Tot slot aandacht voor de aankomende week, de week waarin de koningsklasse echt weer in gang schiet. Wat kunnen teams tot zaterdagavond nog doen aan het eigen pakken voor als het echt om de knikkers gaat? Bahrein is qua bereikbaarheid niet te vergelijken met Barcelona, maar toch zal dit het startsein vormen voor een ontwikkelingsstrijd die tot en met Abu Dhabi zal voortduren. Het maakt de Formule 1 - in 2022 door de nieuwe regels nog net iets meer dan voorheen - het strijdtoneel van twee races tegelijk: de echte op de baan en eentje die minstens zo belangrijk is in de fabrieken. Dit en nog veel meer komt voorbij in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

