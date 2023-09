F1-update: Verstappen en Red Bull opvallend vroeg klaar na 'schok', Sainz doet het weer De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore is met recht een zeer verrassende te noemen. Voor het eerst sinds Sochi 2018 was er geen Red Bull-auto bij de eerste tien te bekennen. Max Verstappen en Sergio Perez sneuvelden al in Q2, waarbij eerstgenoemde sprak van een 'schokkende ervaring' in de RB19, die nogal veel gleed en uitbottomde bij het remmen. Hoe valt de offday van Red Bull op het stratencircuit te verklaren, wat acht Verstappen zondag nog mogelijk en waarom hebben de impeding-momenten niet tot een gridstraf geleid? Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als de knappe pole-position van Carlos Sainz, George Russell die kansen ziet voor de race en wederom een erg sterk optreden van Liam Lawson in de AlphaTauri.