F1-update: Verstappen en Red Bull leggen vinger op zere plek, upgrades Mercedes

Met nog twee races tot de zomerstop koestert Max Verstappen een voorsprong van 38 punten op naaste belager Charles Leclerc. Het toont aan dat de Limburger prima papieren heeft, al kwam hij in de Red Bull-hospitality op donderdag zelf met een bijzondere opmerking: "Ik heb nog steeds het gevoel dat we in de achtervolging zitten op Ferrari." Verstappen geeft ermee aan Ferrari in zijn optiek meer dominante weekenden heeft gekend dan Red Bull in 2022 en voegt toe dat zijn eigen team nog 'gratis' rondetijd laat liggen doordat de auto te zwaar is.

Belangrijker dan deze factoren is nog dat de bandenslijtage dit weekend beter moet zijn dan in het schilderachtige Oostenrijkse landschap. Verstappen won toen de sprintrace, maar moest zondag concluderen dat zijn banden er veel sneller aan gingen dan die van de Ferrari-coureurs. Een verklaring had Red Bull niet meteen na de finish in Spielberg, maar inmiddels - ook nadat de data is geanalyseerd - wel. Volgens Verstappen gingen de pijnpunten verder dan alleen de banden en hing het samen met het 'pakket' van Red Bull dat niet klopte, onder meer de aerodynamische upgrades.

In Frankrijk belooft de bandenslijtage wederom cruciaal te worden. De hitte is een belangrijke factor, maar ook de lay-out op zich. "De banden raken snel oververhit met die snelle bochten in de laatste sector", aldus Verstappen. Leclerc houdt in dat opzicht ook een slag om de arm, omdat Ferrari in de voorbije twee jaar volgens hem worstelde op Paul Ricard. Realiteit is echter dat de F1-75 veel beter wapentuig is en dat de Scuderia vanaf de Spaanse Grand Prix een stap heeft gezet qua race pace. Tel daar het succes van de low-drag achtervleugel bij op en Ferrari zou wel weer sterk voor de dag moeten komen.

En hoe zit het met Mercedes? Lewis Hamilton rijdt dit weekend zijn driehonderdste F1-race en kan in ieder geval rekenen op upgrades, waarvan de nieuwe neus donderdag trouwens al zichtbaar was. Los van deze upgrades zijn de verwachtingen hooggespannen. De gladde asfaltlaag, de snelle bochten en de factor bandenslijtage zouden Mercedes allemaal in de kaart moeten spelen. Maar hoe kijken de coureurs zelf vooruit en hoeveel waarde moet er aan het trainingsoptreden van Nyck de Vries bij Mercedes worden gehecht? Dit en nog veel meer komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

