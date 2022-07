F1-update: Verstappen experimenteert in Frankrijk, teams boos op FIA

Door de verschillende motorstanden is het bijzonder lastig om conclusies te trekken na de vrijdagse trainingen, maar één ding valt wel te stellen: Ferrari mag niet klagen over de snelheid die het over één ronde heeft laten zien. Aan het eind van de dag bezetten Carlos Sainz en Charles Leclerc de plekken één en twee en dat inclusief upgrades, waaronder een nieuwe vloer uit Maranello. De eerste bevindingen lijken positief en dat bevestigt ook meteen wat in Barcelona al bleek: als Ferrari met upgrades komt, is de correlatie doorgaans goed en is het meteen raak.

Bij Red Bull verliep de eerste actiedag in Le Castellet iets minder rechttoe rechtaan, al had Max Verstappen na afloop wel een verklaring. Volgens de Limburger heeft Red Bull verschillende dingen uitgeprobeerd met de RB18 en moet vrijdagavond de balans worden opgemaakt. Red Bull moet op basis van de data kiezen welke experimenten wel en niet hebben gewerkt en dus op basis daarvan het pakket voor zaterdag en zondag samenstellen. Positieve noot is dat de lange runs van Verstappen, die overigens ook op enkele kleine updates kan rekenen, wel goed waren.

Daarachter legde Mercedes beslag op de plekken vier en vijf. Het was iets minder dan dat George Russell en Lewis Hamilton vooraf hadden verwacht, of zoals laatstgenoemde dat samenvatte: "We zijn hier minder spectaculair dan gehoopt." Na afloop ging veel aandacht bij het merk met de ster uit naar de man die voor de eerste training mocht instappen: Nyck de Vries. Hoe kijkt de Nederlander terug op zijn tweede officiële F1-training en wat betekent dit voor de kansen op een volwaardig F1-zitje in 2023? Dit en nog veel meer komt aan bod de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Daarin tot slot ook aandacht voor een nieuwe twist in het porpoising-debat. Vrijdag is aan het licht gekomen dat verschillende teams, waaronder Red Bull en Ferrari, fel tegen de FIA-ingrepen voor 2023 zijn. De federatie schrijft onder meer voor dat de diffuser omhoog moet en dat de randen van de vloer 25 millimeter moeten worden verhoogd. De FIA spreekt van een veiligheidskwestie, maar zes teams denken daar iets anders over en vermoeden dat het samenhangt met de wensen van Mercedes. Hoe zit dit precies en wat kunnen de tegenstribbelende teams uitrichten, aangezien FIA de plannen wil doordrukken? Ook dit wordt besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.

