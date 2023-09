F1-update: Verstappen reageert op suggestie Wolff, record in Monza?

De mediadag in Monza kon zowaar op contractnieuws rekenen. Mercedes maakte de contractverlengingen van Lewis Hamilton en George Russell wereldkundig, waarbij eerstgenoemde een deal voor twee extra seizoenen heeft getekend en Russell nog een jaartje langer blijft dan initieel gemeld. Toto Wolff spreekt van het 'beste rijdersduo op de grid', terwijl Hamilton in de persconferentie juist repte over 'unfinished business'. De Brit duidt op zijn achtste wereldtitel, al valt natuurlijk te bezien of die in de genoemde periode haalbaar is. Zo vallen 2024 en 2025 nog altijd onder dit technisch reglement en is Red Bull onder de huidige set regels een klasse apart.

Over de dominantie en meer specifiek die van Verstappen ging het ook veelvuldig tijdens de mediadag. Zo kan de Nederlander dit weekeinde de tiende zege op rij pakken en vertelde hij over de periode waarin hij Sebastian Vettel een ongeslagen reeks neer zag zetten en dacht dat het nooit meer verbroken zou worden. Bij de overmacht van Verstappen ging het ook over de achterliggende redenen. Wolff wees in Zandvoort naar de Red Bull-auto die beter bij de rijstijl van Verstappen zou passen dan bij die van Perez en naar de doorontwikkeling, al was Verstappen daar in de Red Bull-hospitality nogal helder over: "Zo zit het niet. Ik vraag dat echt niet aan het team. Mensen vragen altijd wat mijn rijstijl is, maar die rijstijl staat niet vast. Ik pas me gewoon aan aan wat er nodig is om een bepaalde auto zo snel mogelijk te maken."

Verder ging het in Monza op donderdag veelvuldig over de flexi-wings, zeker met de technische richtlijn die vanaf de Grand Prix van Singapore van kracht is in het achterhoofd. Wat vermoedt de FIA precies en hoe beïnvloedt dat de hoeveelheid informatie die teams moeten aanleveren? Het komt allemaal aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als - hoe kan het ook anders in Italië - Ferrari, een nieuwe invalbeurt voor Liam Lawson en speciale kleurstellingen in Monza.

