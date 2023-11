F1-update: Max Verstappen reageert stellig op Hamilton-Red Bull verhalen in Abu Dhabi

De seizoensafsluiter in het Midden-Oosten volgt een week na de veelbesproken race in Las Vegas. Max Verstappen en enkele andere coureurs zijn van mening dat F1 de planning voor de iets langere termijn op de schop moet gooien, vooral voor alle monteurs en andere werknemers in de paddock. Daarnaast ging het op het Yas Marina Circuit veelvuldig over een verhaal dat Christian Horner in de wereld heeft geholpen: Lewis Hamilton was er als de kippen bij om te reageren, waarna ook Verstappen duidelijke taal sprak tijdens de Nederlandse mediasessie. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update die bovenaan deze pagina te bekijken is, net als de rookies die vrijdag voor Red Bull Racing in actie komen, Toto Wolff en Frederic Vasseur die op het matje zijn geroepen door de FIA en Verstappen die ingaat op de nieuwe contracten van Nyck de Vries.

