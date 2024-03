F1-update: Verstappen reageert op speculatie, intentie om bij Red Bull te blijven

Een week na de opening van het Formule 1-seizoen in Bahrein staat in Saudi-Arabië alweer de tweede krachtmeting van 2024 op de planning. Het Jeddah Corniche Circuit dient als decor, al ging het daar in de paddock tijdens de mediadag niet zozeer over de baanactie. Zo draaide de mediasessie met Max Verstappen volledig om de Horner-zaak, de politiek binnen Red Bull Racing en speculaties over Mercedes. Wat Verstappen woensdag allemaal te melden had, bespreken Leonie Oude Elferink en Ronald Vording natuurlijk uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als de sportieve verwachtingen bij Ferrari, Mercedes en McLaren, het onderzoek naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem en goed nieuws over het F1-project van Audi.

