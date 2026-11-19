Formule 1 GP van Las Vegas

F1-update: Max Verstappen reageert op terugkeer van V8-motoren, meer jojo-chaos in Las Vegas?

De mediadag in Las Vegas besproken tijdens een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock.

Ronald Vording

Bewerkt: 19 nov 2026, 11:32

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Max Verstappen noemt de terugkeer van V8-motoren in 2030 “een goede stap” voor F1, al gaat zijn eigen ideaalbeeld nog een stuk verder. De Red Bull-coureur zou ook graag de turbo eraf halen, voor een V10 gaan en het aandeel elektrische vermogen schrappen. Hij weet echter dat zoiets niet haalbaar is en grapt: “Dan mag F1 op bepaalde plekken zeker niet meer racen”, refererend aan de geluidsnormen op vele circuits en zeker in steden. Ronald Vording bespreekt alle verwarring over het V8-persbericht dat door de FIA snel weer werd verwijderd in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Verder aandacht voor de extreme uitdagingen in Las Vegas, waar Verstappen het simulatorwerk ‘pijnlijk’ heeft genoemd en beloofd heeft dat het dit jaar nog lastiger wordt om de banden op temperatuur te krijgen (en te houden). Verder aandacht voor de vraag wie momenteel de beste power unit in F1 heeft – Mercedes of Red Bull – Verstappen die niets ziet in het plan van F1 om hartslagdata te delen en frustratie van Oliver Bearman over het uitblijven van een nieuw contract.

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