F1-update: Max Verstappen reageert op Newey-nieuws, 'flirt' vanuit Aston Martin?

Voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan is het vooral over Adrian Newey en zijn overstap naar Aston Martin gegaan. Max Verstappen reageerde er donderdag voor het eerst op in de paddock en ging ook meteen in op de 'flirt' van Aston Martin-teambaas Mike Krack. Die had eerder op de dag immers aangegeven dat de deur 'altijd open staat' voor een coureur als Verstappen. Tijdens de mediadag ging het ook veelvuldig over McLaren, dat inmiddels een knoop heeft doorgehakt over teamorders en de prioriteit bij Lando Norris zegt te leggen. Marije Dijkstra en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de reactie van Verstappen op het besluit over Norris en Oscar Piastri, de uitdagingen waar teams voor staan in Baku en flexi wings. Tot slot aandacht voor de verwachtingen van Ferrari, vraagtekens over de vloer van Mercedes en Oliver Bearman die als vervanger van Kevin Magnussen aan de bak mag.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!