F1-update: Verstappen reageert op Hamilton, nog favoriet na fraaie Ferrari-pole? Niet Max Verstappen, maar Ferrari staat op pole voor de Grand Prix van Italië. De aanwezigen in Monza kregen zaterdag een fenomenale Formule 1-kwalificatie voorgeschoteld, waarin de verschillen klein waren en het einde bloedstollend spannend was. Carlos Sainz wist de tifosi in extase te brengen met pole, maar wees in de persconferentie meteen naar Verstappen als favoriet voor de race. Heeft de Nederlander zijn Red Bull met name voor zondag afgesteld en waarom heeft de FIA de langzame out-laps van Ferrari precies onbestraft gelaten? Bjorn Smit en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als Verstappen die reageert op de woorden van Lewis Hamilton, aandacht voor het lovenswaardig goede optreden van Albon en Lawson én de sof bij Alpine.