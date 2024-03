F1-update: Verstappen reageert met lach op Wolff en kiest woorden zorgvuldig

In Melbourne staat de derde race van het Formule 1-seizoen 2024 op het programma. Na de één-tweetjes van Red Bull Racing in Bahrein en Jeddah begint Max Verstappen logischerwijs weer als uitgesproken favoriet aan het raceweekend, al moet gezegd dat de fraaie omloop door het Albert Park weer iets andere dingen van een auto vergt. De nuances daarvan bespreken Leonie Oude Elferink en Ronald Vording uitgebreid in een nieuwe F1-update, waarin ook de mediasessie met Verstappen aan bod komt. De wereldkampioen koos zijn woorden over alle speculaties met betrekking tot Mercedes en de Horner-zaak opnieuw zorgvuldig. Daarnaast volop aandacht voor de achilleshiel van Mercedes in snelle bochten, de terugkeer van Ferrari-coureur Carlos Sainz en Daniel Ricciardo en Oscar Piastri die hun thuisrace ingaan.

