F1-update: Verstappen praat met Perez, gedachten zijn bij Dilano van 't Hoff

De sprintrace in Oostenrijk is een prooi geworden voor Max Verstappen, al ging het na afloop in de Formule 1-paddock meer dan eens over het noodlottige ongeval van Dilano van 't Hoff op Spa. Alle coureurs en teams hebben hun medeleven betuigd, al werd er ook meteen nagedacht over mogelijke verbeterpunten. Lance Stroll was daarbij zeer uitgesproken door naar Eau Rouge-Raidillon te wijzen en op te laten tekenen dat de autosport met vuur speelt. Verstappen wees na afloop niet zozeer naar de baan als wel naar de omstandigheden. Volgens hem was het 'totaal onnodig' om de race in zeer slechte weersomstandigheden nog te herstarten, wetende dat het zicht slecht zou zijn door de spray en ook doordat de (jonge) coureurs achteraan risico's zouden nemen.

In Oostenrijk won Verstappen zelf met overmacht de eerste van twee races dit weekend, al werd het in de openingsronde toch iets too close for comfort met teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan kende een betere start, pakte de leiding aan de binnenkant van bocht 1, maar dwong Verstappen vervolgens met twee wielen op het gras. De Nederlander was er in de auto bepaald niet blij mee en liet via de boordradio weten dat er na afloop over gesproken moest worden. Dat gebeurde overigens al meteen na het uitstappen, waardoor beide Red Bull-coureurs in de persconferentie alweer volledig op één lijn zaten. "Zoiets kan gebeuren, we praten erover en gaan dan gewoon weer door. We moeten er niet zo'n groot verhaal van maken", liet Verstappen weten.

De rest van de race wist Verstappen bovenal te controleren, waarbij hij zijn intermediates in leven heeft gehouden om ook niet naar slicks te hoeven, de marge was immers ook groot genoeg. Het Mercedes-duo ging wel naar droogweerbanden, George Russell zelfs als eerste, al was de dag van de zwartgemaakte Zilverpijlen na de mislukte sprint shooutout al om zeep. Voor Nico Hülkenberg gold na een prachtkwalificatie exact het tegenovergestelde, al bleek het podium in de sprint te hoog gegrepen. Hoe de kracht van Haas in de kwalificatie en de openingsronden én het gebrek aan race pace technisch nauw met elkaar samenhangen, komt aan bod in de video bovenaan deze pagina. Daarin ook aandacht voor uiteenlopende verhalen van de Ferrari-coureurs en de dag van Nyck de Vries.

