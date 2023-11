F1-update: Hoe Verstappen ook met aanpassen pole heeft gepakt, gemiste kans McLaren

Max Verstappen heeft in Brazilië de 31ste pole-position uit zijn carrière binnengehaald. Normaliter is de Nederlander de gedoodverfde favoriet in een droge kwalificatie, maar dat lag in São Paulo iets genuanceerder. Zo maakte McLaren in normale omstandigheden een sterke indruk en leek Lando Norris best een gooi naar pole te kunnen doen. "Ik was vandaag zeker snel genoeg voor pole", concludeerde de Brit zelf.

Q3 zou echter allesbehalve normaal verlopen. Teams moesten er vanwege het aankomende noodweer als de kippen bij zijn en ook coureurs moesten zich aanpassen. Het is volgens Toto Wolff verkeerd gegaan bij Mercedes. De teambaas liet na afloop weten dat zijn coureurs normale out-laps hadden afgewerkt, maar dat die in dit geval te langzaam waren. Verstappen werkte een snellere out-lap af en passeerde George Russell al bij het uitkomen van de pitstraat. De Nederlander sprak net als veel coureurs van een 'schokkend' gevoel tijdens zijn enige Q3-ronde, maar zou uiteindelijk wel met pole aan de haal gaan. Aston Martin had de opdracht eveneens begrepen door beide auto's vooraan de pitstraat te krijgen en spint er met een volledige tweede startrij garen bij.

Aan de andere kant van het spectrum is het snelle McLaren juist de onverwachte verliezer gebleken. Beide coureurs waren iets later op pad voor hun vliegende ronde, waardoor Norris een volle seconde verloor in de laatste sector en Oscar Piastri in listige omstandigheden van de baan schoot. Door dat moment moest ook Sergio Perez van het gas. Het heeft de Mexicaan naar eigen zeggen een plek op de eerste rij gekost, al klopt dat niet helemaal. Zo was Perez na twee sectoren ook al ruim vier tienden langzamer dan Verstappen en had hij sowieso niet naast zijn teammaat mogen plaatsnemen op de grid.

Het komt allemaal aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als Red Bull Racing dat door de ervaring van 2022 alles op de race-afstelling heeft gezet en dus alleen maar op de harde band heeft gereden tijdens de eerste training. Verder aandacht voor de aangepaste regel bij het creëren van een gat aan het einde van de pitstraat en voor mogelijke veranderingen aan het tijdschema van sprintweekenden.

