F1-update: Perfect weekend Verstappen in Barcelona, Mercedes nu het tweede team?

De Grand Prix van Spanje is anno 2023 niet uitgedraaid op een spektakelstuk. Eigenlijk valt de zondagmiddag nog het best te typeren als twee races voor de prijs van één, waarbij Max Verstappen bij tijd en wijle zijn eigen wedstrijd leek af te werken. Achter hem bleek er op de aangepaste lay-out wel meer te worden ingehaald dan in de voorbije jaren en was het zoals verwacht een spel met de banden. Mercedes maakte daarin een verrassend goede indruk. De race pace van de vernieuwde W14 bleek genoeg om 'best of the rest' te worden en zelfs genoeg om Sergio Perez van het lijf te houden, die Verstappen eigenlijk op de tweede trede van het podium had verwacht.

Op die plek stond Lewis Hamilton in werkelijkheid. Na alle festiviteiten liet hij in de persconferentie optekenen dat de Mercedes-auto in de voorbij anderhalf jaar nog niet zo goed had aangevoeld als dat afgelopen weekend het geval was. Overwinningen blijven volgens hem buiten schot dit jaar, Mercedes moet vooral zorgen dat het vanaf de eerste dag van 2024 vooraan present is. Gevraagd of hij dan zelf ook nog voor het merk met de ster rijdt, liet Hamilton los dat er maandag weer met Toto Wolff over een nieuw contract wordt gesproken en dat hij dan wellicht al zijn krabbel gaat zetten. Teamgenoot George Russell liet op zijn beurt weten dat de simulaties vooraf P5 aangaven en dat zijn derde stek (net als vorig jaar in Spanje) dus als een zeer positieve verrassing komt.

Sergio Perez en Ferrari vallen na het afgelopen weekeinde in Catalonië onmogelijk als positieve verrassingen aan te stippen en dus willen de Ferrari-coureurs antwoorden. Carlos Sainz liet na afloop weten dat de Scuderia vooral naar de worsteling met het Pirelli-rubber moet kijken, terwijl Charles Leclerc vermoedt dat er afgelopen weekend iets mis was met zijn auto. Hij is met name geïnteresseerd in het onderzoek dat Ferrari in Maranello gaat doen. Tot slot aandacht voor AlphaTauri, waar Nyck de Vries zondag genoegen moest nemen met P14 en Yuki Tsunoda niet voor het eerst dit jaar indruk maakte met zijn race pace in de AT04. De Japanner leek op weg naar punten, ware het niet dat de stewards nogal hard oordeelden met een straf die beter achterwege had kunnen blijven. Al deze elementen passeren natuurlijk de revue in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!