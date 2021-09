F1-update: Verstappen pakt oorverdovende pole in Zandvoort

Inhalen is bijzonder lastig op het circuit van Zandvoort en dus stond er zaterdag veel op het spel tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland. Max Verstappen maakte de verwachtingen echter helemaal waar en snelde met zijn Red Bull naar de pole-position, om daarmee in de voetsporen van schoonvader Nelson Piquet te treden. De marge naar Lewis Hamilton was echter een stuk kleiner dan aanvankelijk verwacht. Hoe dat precies kwam zie je in de video bovenaan deze pagina.

In de Formule 1-update bespreken Ronald Vording en Koen Sniekers verder ook de reacties van de andere hoofdrolspelers van de kwalificatie en wordt er alvast vooruitgeblikt op de race van zondag. Weet Verstappen als enige Red Bull vooraan de klus te klaren, of steekt Mercedes een stokje voor een oranjefeest?

