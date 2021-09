F1-update: Verstappen pakt gridstraf, Mercedes ziet buitenkansje

Valtteri Bottas kwam bijna traditiegetrouw sterk uit de startblokken op het circuit van Sochi. De Fin was zowel in de eerste als in de tweede vrije training de snelste op de Russische omloop aan de Zwarte Zee, terwijl Lewis Hamilton er een 1-2 van maakte voor de formatie van Toto Wolff. In een nieuwe Formule 1-update blikken we uitgebreid terug op beide vrije trainingen en komt al het F1-nieuws uit Rusland aan bod.

Uiteraard ook uitgebreid aandacht voor Max Verstappen, die vrijdag wisselde naar zijn vierde Honda-krachtbron van het seizoen en zondag de race voor straf achteraan zal moeten aanvangen. Waarom wisselt de Nederlander in Rusland uitgerekend van motor en waarom denkt de WK-leider dat hij zondag niet zomaar als een warm mes door de boter naar voren kan snijden? Dit en meer zie je in de video bovenaan deze pagina!

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!