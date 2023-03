F1-update: Verstappen openhartig over fitheid, begint Perez erin te geloven?

Max Verstappen en Melbourne is vooralsnog geen gelukkig huwelijk. De Nederlander heeft tot dusver nog niet gewonnen in Australië, al begint hij dit jaar als WK-leider aan het raceweekend en ook als favoriet. De wereldkampioen zag Sergio Perez in Saudi-Arabië winnen, al liet hij daar - ook in media-uitlatingen - niet het achterste van de tong zien. F1-coureurs zijn er überhaupt niet happig op om fysieke ongemakken of zwakke plekken aan elkaar te tonen en dus komt het echte verhaal later pas naar boven. Tijdens de mediadag in Saudi-Arabië is dat alsnog gebeurd en heeft Verstappen erkend veel meer last van het virus te hebben gehad dan dat hij in Jeddah vertelde. Het voelde bij het traplopen al "alsof er een long miste", deed de Red Bull-coureur onder meer uit de doeken.

Het virus zou normaliter twee weken in zijn systeem zitten en dus hoopt hij nu weer op een normaal weekend. Wordt dat weer uitkijken naar een duel tussen de twee Red Bull-coureurs? In Bahrein en Jeddah bleken Perez en Verstappen elkaars voornaamste concurrenten en er is geen reden om aan te nemen dat het in Melbourne anders is. Na Jeddah is Perez door enkele analisten aangeduid als de mogelijke 'bananenschil', vergelijkbaar met 2016 toen Nico Rosberg en niet Lewis Hamilton met de wereldtitel aan de haal ging. Toen Verstappen ernaar gevraagd werd op de donderdag was het antwoord helder: "Dat ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt. Het meest positieve is dat onze auto competitief is, dat is het enige dat ik nodig heb om kampioen te worden." Met de rest - zoals verhalen over het al dan niet feliciteren door Jos Verstappen en de snelste raceronde - kan hij weinig. "We moeten ons op onszelf focussen en niet op wat de Twitterwereld ervan vindt."

Over die snelste raceronde heeft Perez inmiddels laten weten dat het geen communicatiefout vanuit het team was, maar juist een miscommunicatie tussen Perez en zijn eigen engineer. "Toen hij aangaf dat ik de snelste raceronde al had, dacht ik dat ik er niet meer voor mocht gaan. Maar dat was een miscommunicatie tussen ons tweeën. Het belangrijkste is dat het team dezelfde dingen heeft gezegd tegen Max en mij." Het sterkt Perez in de gedachte dat beide coureurs exact dezelfde kansen krijgen en ook dat hij dit jaar voor de wereldtitel kan gaan. De Mexicaan ziet dit als de beste kans uit zijn carrière, maar voegt toe: "Ik weet dat ik ieder weekend op m'n best moet zijn."

Aan de wereldtitel durft men bij Ferrari en Mercedes momenteel niet te denken. Beide teams wachten op upgrades. Bij Ferrari moet er een groot pakket in Imola komen, Mercedes werkt achter de schermen aan een herzien concept. Over de huidige auto's hadden de coureurs donderdag interessante dingen te melden. Zo legde Lewis Hamilton uit hoe zijn gevoel in de W14 anders is doordat de cockpit relatief ver naar voren zit en ging Carlos Sainz in op het 'peaky' karakter van de Ferrari. Beide dingen komen natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

