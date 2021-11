F1-update: Verstappen weer op het matje, hoe zit het met Mercedes-vleugel?

Er viel onder het Qatarese kunstlicht niets te beginnen tegen Lewis Hamilton in zijn superieure Mercedes. Hoe kijkt de zevenvoudig wereldkampioen zelf terug en wat is de reactie van zijn titelrivaal Max Verstappen? Het komt natuurlijk aan bod in de nieuwste Formule 1-update, net als het staartje dat deze kwalificatie nog krijgt voor de Red Bull-coureur. Verstappen moet zich zondag net als Valtteri Bottas en Carlos Sainz melden bij de stewards, maar waarom verliep dat proces eigenlijk zo rommelig en heerste er vooral onduidelijkheid in de paddock?

Koen Sniekers en Ronald Vording bespreken het uitgebreid en hebben eveneens aandacht voor het gesteggel over doorbuigende achtervleugels. Vrijdag dreigde Christian Horner al met een formeel protest, vandaag is duidelijk geworden wat Red Bull precies vermoedt. In de video bovenaan deze pagina wordt dan ook uitgelegd hoe Mercedes als het ware een eigen (en kleine) DRS zou creëren op rechte stukken. De FIA heeft meteen aanvullende controles in het leven geroepen, maar wat kunnen we daarvan verwachten en wat betekent het eigenlijk voor de finaleraces van dit seizoen?

