F1-update: Verstappen op goede weg na valse start, Red Bull met Porsche?

De Scuderia uit Maranello hit the ground running, zoals de Britten dat fraai onder woorden brengen. Op de vernieuwde omloop door het Albert Park kwamen de scharlakenrode bolides goed uit de verf, al bleek porpoising wel in volle glorie terug. In hoeverre gaat dat Charles Leclerc en Carlos Sainz parten spelen in wat verder een veelbelovend weekend lijkt? Het komt aan bod in een nieuwe aflevering van de Formule 1-update, waarin de vrijdagse actie uitgebreid wordt geanalyseerd.

Zo worden de belangrijkste data van Ferrari en Red Bull - meer specifiek de snelste ronden van Leclerc en Max Verstappen - naast elkaar gelegd. Waar wint de wereldkampioen terrein en waar pakt zijn Monegaskische tegenstrever die tijd terug? De gegevens tonen ook meteen waarom Verstappen na een stroeve start op de juiste weg lijkt. De Limburger klaagde aan het begin van de dag nog over te weinig grip bij het insturen van langzame bochten, maar dat euvel lijkt grotendeels verholpen. Daarnaast passeren de reacties van Verstappen zelf en het geplaagde Mercedes de revue. Het merk met de ster heeft geen upgrades meegenomen naar Melbourne, waardoor het experimenteren met het bestaande pakket blijft.

Aan het eind van de video ook nog aandacht voor een onderwerp dat niet zozeer met de Australische Grand Prix samenhangt: de Volkswagen Group die de seinen voor F1-deelname op groen heeft gezet. De raad van toezicht heeft zich gisteren positief uitgelaten over de F1-plannen van Porsche en Audi, maar wat betekent dat concreet? Het eerstgenoemde merk moet - op een manier die verder gaat dan alleen motorleveranties - met Red Bull in zee gaan, maar waarom is er nog geen witte rook voor de buitenwereld? Het antwoord is in de bovenstaande uitzending te vinden, al is een kleine spoiler dat het samenhangt met een politiek spel dat nu wordt gespeeld.

