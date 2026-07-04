F1-update: Max Verstappen bespreekt motorprobleem Red Bull, speciale kwalificatietruc Mercedes?
De zaterdagse actie tijdens de Britse Grand Prix uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update
Kimi Antonelli heeft zaterdag een dubbelslag geslagen op het circuit van Silverstone. De Italiaan greep aan het begin van de middag zijn eerste sprintzege en voegde daar later pole-position voor de Britse Grand Prix aan toe. Bij een blik op de data valt op dat beide Mercedes-coureurs tijdens de kwalificaties in Engeland steeds vlak voor de finishlijn van het gas zijn gegaan. Wat zit daar precies achter? Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin ook aandacht voor de dag van Max Verstappen, die na de kwalificatie sprak over een motorprobleem bij Red Bull. Teamgenoot Isack Hadjar heeft zich op zijn beurt juist in zeer stevige bewoordingen uitgelaten over de startproblematiek. Verder aandacht voor een welkome opsteker voor Charles Leclerc, het jojo-racen dat onder meer Oscar Piastri ‘gevaarlijk’ heeft genoemd en de woordenstrijd tussen Toto Wolff en Frederic Vasseur.
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