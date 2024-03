F1-update: Verstappen ongenaakbaar, Marko geeft duidelijkheid over toekomst

Voor de tweede keer dit Formule 1-seizoen heeft Max Verstappen gedomineerd, al grapte Helmut Marko dat de eerste non-Red Bull-coureur ditmaal op slechts negentien seconden is gereden, dus dat het nog enigszins meeviel. Op een serieuzere toon valt te zeggen dat Red Bull na Bahrein ook op een compleet ander circuit een maatje te groot is gebleken voor de rest, al durft Marko nog niet te spreken over het winnen van alle races. Diezelfde Marko was zaterdag in Jeddah wel op een andere manier onderwerp van gesprek, namelijk over zijn eigen toekomst. Hoe is de bijeenkomst met Oliver Mintzlaff precies verlopen en kan de rust wederkeren bij Red Bull? Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin ook alle aandacht voor de bevindingen van Ferrari en Mercedes, de zeer indrukwekkende invalbeurt van Oliver Bearman en hoe Kevin Magnussen in Saudi-Arabië tegen bijzonder veel straftijd is aangelopen.

