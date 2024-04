F1-update: Hoe Verstappen en Red Bull het omdraaien, dit zit achter boordradio Lambiase

Max Verstappen was zaterdag nog bepaald niet te spreken over zijn long runs met de RB20, maar heeft zondag toch 'gewoon' de Grand Prix van Japan gedomineerd. Hoe heeft Red Bull Racing de race pace precies verbeterd en wat zit er achter de boordradio van Verstappen en Gianpiero Lambiase over de voorvleugel? Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update vanuit Suzuka. Daarin ook aandacht voor het sterke optreden van Yuki Tsunoda voor eigen publiek, Carlos Sainz en Ferrari die het bandeneuvel van de voorbije jaren hebben aangepakt en Helmut Marko die stelt dat Red Bull wil wachten met de rijderskeuze richting het Formule 1-seizoen 2025.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!