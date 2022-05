F1-update: Verstappen en Red Bull zoekende in Monaco, Ferrari maakt indruk

Door de mechanische grip en goede tractie van Ferrari in de voorgaande raceweekenden werd de Scuderia al hoog ingeschat op voorhand en in de praktijk werd vrijdag moeiteloos aan die verwachtingen voldaan. Charles Leclerc klokte tweemaal de snelste trainingstijd en trok in de afsluitende sessie een gat van bijna vier tienden naar de eerste Red Bull. Die eerste RB18 werd bestuurd door Sergio Perez, die na de baanactie aangaf verbaasd te zijn over het grote verschil.

Waardoor is Ferrari zo sterk gestart in Monaco en wat is er nog mogelijk bij Red Bull voorafgaand aan de extreem belangrijke kwalificatie? Het komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de reactie van Max Verstappen. De Nederlander erkende zelf ook dat Red Bull 'iets' moet vinden om Ferrari van repliek te kunnen dienen, maar legde ook uit dat zijn team verschillende dingen had geprobeerd op vrijdag. Zo was zijn gevoel in de eerste training beter dan in de tweede en prijst Christian Horner zich vooral gelukkig met de hoeveelheid data die Red Bull kan analyseren.

Achter de gebruikelijke teams op de voorposten maakte de niet helemaal fitte Lando Norris een goede indruk. Hij toonde zich de snelste Mercedes-aangedreven coureur, terwijl de rijders van het fabrieksteam zich vooral beklaagden over het stuiteren. Er zit echter een belangrijk verschil tussen het stuiteren door de straten van Monaco en het welbekende porpoising. Wat dat verschil precies is en waarom coureurs de handen meer dan vol hebben aan de 2022-auto in het prinsdom, komt uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!