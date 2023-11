F1-update: Verstappen pakt nieuw F1-record, Wolff hard na beroerde race Mercedes

Max Verstappen staat na de Braziliaanse Grand Prix op 52 F1-zeges. Het brengt hem nu helemaal naar plek vier op de eeuwige ranglijst, die hij inmiddels niet meer hoeft te delen met Alain Prost. Doordat Sebastian Vettel 53 triomftochten achter zijn naam heeft staan, kan de Duitser in Las Vegas al worden geëvenaard. Verstappen kan daarmee de top-drie aller tijden in, als het om het totaalaantal zeges gaat. Op het Autodromo José Carlos Pace heeft hij in ieder geval een ander record veiliggesteld. Het record van meeste overwinningen in één seizoen bezat hij al, maar doordat hij Alberto Ascari nu ook in percentages voorbij is, valt er officieel te spreken over het dominantste F1-seizoen aller tijden.

In São Paulo kwam Verstappen tweemaal goed van zijn startplek - waar het in Mexico al over ging tijdens de persconferentie - en bleek de race pace zoals zaterdag te zien was superieur. De harde band wilden teams liever niet gebruiken op Interlagos, waardoor ook Verstappen een tweestopper met softs en mediums tot een goed einde bracht. Het meest beklijvende gevecht speelde zich achter zijn rug af, met als inzet de laatste podiumplek. Fernando Alonso hield ronde na ronde stand tegen Sergio Perez door zijn elektrische systemen op exact de juiste plek in te zetten en door andere lijnen te rijden, bovenal bij het uitkomen van bocht 12. Toen de Mexicaan er alsnog voorbij was, dacht Alonso dat zijn podiumkansen verkeken waren, maar niets is minder waar gebleken.

Het komt natuurlijk uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als hoe dit een zeer welkome opsteker voor Aston Martin is na de flexi-wings-saga (waar al voor de technische richtlijn met het team over is gesproken) en enkele missers in de doorontwikkeling. In de video-analyse is natuurlijk ook volop aandacht voor het complete off-weekend van Mercedes, dat de balans met slechts één training in het sprintweekend bepaald niet goed voor elkaar heeft gekregen. Teambaas Toto Wolff was na afloop nogal hard en strooide met kritische oneliners. Tot slot passeert Ferrari de revue, dat juist door het beroerde weekend van Mercedes toch wel een kansje onbenut heeft gelaten en Charles Leclerc al voor de start zag wegvallen.

