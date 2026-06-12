F1-update: Verstappen niet tevreden in Barcelona, Wolff reageert op verrassend Red Bull-nieuws

Waar het vrijdag vooraan close leek tussen McLaren en Mercedes, toonde Max Verstappen zich bepaald niet tevreden in Barcelona. De Nederlander noemde dit circuit voorafgaand aan het F1-weekend al de echte test voor Barcelona, met name door de snellere bochten, en concludeerde na de tweede training dat er nog bijzonder veel werk aan de winkel is. Teambaas Laurent Mekies sprak zelfs van een reality check. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de hitte die volgens bandenleverancier Pirelli een grote rol gaat spelen in Barcelona – zowel voor de strategie op zondag als ook tijdens de kwalificatie. Tot slot aandacht voor Toto Wolff die het ADUO-systeem ondanks de verrassende uitslag van Red Bull verdedigt en Pierre Gasly die zijn podiumnotering uit Monaco terug heeft, al hebben McLaren en Red Bull zich daar nog niet helemaal bij neergelegd.

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